Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Nisan 2024 20:52
Sözleşmeli Zabıt Katipliğinden Sözleşmeli Koruma ve Güvenliğe geçiş

Merhaba ben 5 aydır sözleşmeli zabıt katibiyim. Üniversite bölümüm Koruma ve Güvenlik, mesela gençlik ve spor bakanlığı kariyer kapısından alım açılıyo başvurular oradan başvurup kazamsam katipliği bırakıp ona geçebilir miyim ? Yoksa ceza alır mıyım ?

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