Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 21:25
Böbrek rahatsızlığı ve C dilimi

sa devrelerim hastanede atrofik böbrek tanısı kondu sıcak bir memleketteyim c yada d dilimi rapor alıp gihe geçme durumu varmı işleyiş nasıl bilgi verirmisiniz. ne yapmak lazım bulunduğumuz il emniyet hastane olarak aynı şehire mi nereye sevk eder ?


_Özgür Özkan_
Memur
28 Nisan 2024 21:35

Öncelikle geçmiş olsun. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini bulup inceleyin, konulan tanı hangi dilime girer.

Sonrasında yönetmeliği tanıyı koyan doktora götürüp ilgili kısmı gösterip bir fikir danışın.

Dilim raporu içinse bulunduğunuz personel birimine rahatsızlığınızın olduğunu, tanı konduğunu, dilim belirtir rapor almak için sevk edilme talebinde bulunduğunuzu belirtir dilekçe yeterli. Personel birimleri genelde yardımcı olur yahut matbu dilekçe bulunur muhtemelen.

Personel biriminden aldığınız üst yazı ile sevk edildiğiniz hastanenin sağlık kurulu bölümüne başvurup işlemleri tamamlarsınız.


robusttt23
Aday Memur
28 Nisan 2024 21:44

sevk edilecek hastane aynı şehir içindemi olacak başka şehirde olsa oluyormu acaba teşekkür ederim. Allah razı olsun.

_Özgür Özkan_, 3 saat önce

Öncelikle geçmiş olsun. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini bulup inceleyin, konulan tanı hangi dilime girer.

Sonrasında yönetmeliği tanıyı koyan doktora götürüp ilgili kısmı gösterip bir fikir danışın.

Dilim raporu içinse bulunduğunuz personel birimine rahatsızlığınızın olduğunu, tanı konduğunu, dilim belirtir rapor almak için sevk edilme talebinde bulunduğunuzu belirtir dilekçe yeterli. Personel birimleri genelde yardımcı olur yahut matbu dilekçe bulunur muhtemelen.

Personel biriminden aldığınız üst yazı ile sevk edildiğiniz hastanenin sağlık kurulu bölümüne başvurup işlemleri tamamlarsınız.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adıyaman tekrar Acıyaman oldu, 2 polis şehit2024 genel atama dönemi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıKuruma haber vermeden psikyatriye gittimSınav salonuna cep telefon sokulmasıTrafikçilere bayram ödüllendirmesiİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPolislerin saç sakal traş masrafı

Sözlük

The Expendables 2010 1 The Expendables 2023 1 güne bir atasözü bırak 1 güne bir fıkra bırak 1 The Expendables 2012 1 Bugün olanlar 2 ağlayan çayır 1 sezen aksu çalıyor 1 Sixty Minutes 2024 1

Son Haberler

SGK HİTAP programında yer alan bilgilerin emekliliğe yansıması ne şekilde olmaktadır?29 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Manisa'da yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldıIrak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?