Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Nisan 2024 21:25
C dilimi

sa devrelerim hastanede atrofik böbrek tanısı kondu sıcak bir memleketteyim c yada d dilimi rapor alıp gihe geçme durumu varmı işleyiş nasıl bilgi verirmisiniz. ne yapmak lazım bulunduğumuz il emniyet hastane olarak aynı şehire mi nereye sevk eder ?


_Özgür Özkan_
Memur
28 Nisan 2024 21:35

Öncelikle geçmiş olsun. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini bulup inceleyin, konulan tanı hangi dilime girer.

Sonrasında yönetmeliği tanıyı koyan doktora götürüp ilgili kısmı gösterip bir fikir danışın.

Dilim raporu içinse bulunduğunuz personel birimine rahatsızlığınızın olduğunu, tanı konduğunu, dilim belirtir rapor almak için sevk edilme talebinde bulunduğunuzu belirtir dilekçe yeterli. Personel birimleri genelde yardımcı olur yahut matbu dilekçe bulunur muhtemelen.

Personel biriminden aldığınız üst yazı ile sevk edildiğiniz hastanenin sağlık kurulu bölümüne başvurup işlemleri tamamlarsınız.


robusttt23
Aday Memur
28 Nisan 2024 21:44

sevk edilecek hastane aynı şehir içindemi olacak başka şehirde olsa oluyormu acaba teşekkür ederim. Allah razı olsun.

_Özgür Özkan_, 10 dk. önce

Öncelikle geçmiş olsun. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini bulup inceleyin, konulan tanı hangi dilime girer.

Sonrasında yönetmeliği tanıyı koyan doktora götürüp ilgili kısmı gösterip bir fikir danışın.

Dilim raporu içinse bulunduğunuz personel birimine rahatsızlığınızın olduğunu, tanı konduğunu, dilim belirtir rapor almak için sevk edilme talebinde bulunduğunuzu belirtir dilekçe yeterli. Personel birimleri genelde yardımcı olur yahut matbu dilekçe bulunur muhtemelen.

Personel biriminden aldığınız üst yazı ile sevk edildiğiniz hastanenin sağlık kurulu bölümüne başvurup işlemleri tamamlarsınız.

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