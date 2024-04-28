2024/5 Arşiv araştırması sonucu red gelen oldu mu?

Arşiv araştırmasını bekliyorum. Binlerce kişininki tamamlandı. 900 civarı kişininki kalmış. Ben de bunlardan biriyim. Sicilim temiz. Neden bu 900 kişi kaldı, merak ediyorum. Bir yandan da korkuyorum.

Arşiv araştırmasını bekliyorum. Binlerce kişininki tamamlandı. 900 civarı kişininki kalmış. Ben de bunlardan biriyim. Sicilim temiz. Neden bu 900 kişi kaldı, merak ediyorum. Bir yandan da korkuyorum.