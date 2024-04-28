Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Nisan 2024 23:06
İl planlama uzman yardımcılığı 2024

Bu seneki marttaki mülakatlara katıldım iletişim fakültesinden ama henüz bir sonuç yok . Bir bilgisi olan var mı veya bu sene mülakata giren başkaları varsa yazabilir mi

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