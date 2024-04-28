Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Nisan 2024 23:12
Kadroluylen sözleşmeliye atanmak

Kadrolu radyoloji teknikeryim kpss ile paramedik olarak atanmak istiyorum istifa etmeden tercih yapabilirmiyim? istifa etmem gerekiyorsa bekleme sürem varmı

Çok Yazılan Konular

2023/5 hagb atama red/idari dava açma hkÇok acil yarına kadar cevap2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Memurluktan istifaYolluk yatmadıSosyologlar hangi sınıftan maaş alır??Akıl sağlığı raporunu, ÇKYS'ye düşmeden alsak sorun olur mu?Doktorluktan istifa edip hemşire olmakÜniversite hastanesinden istifa süreci.Sağlık bakanlığı sosyolog

Sözlük

Bugün olanlar 2 The Expendables 2012 1 ağlayan çayır 1 Sixty Minutes 2024 1 güne bir atasözü bırak 1 güne bir fıkra bırak 2 sezen aksu çalıyor 1 The Expendables 2010 1 The Expendables 2023 1

Son Haberler

SGK HİTAP programında yer alan bilgilerin emekliliğe yansıması ne şekilde olmaktadır?29 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Manisa'da yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldıIrak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?