Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 01:12
Hagb memuriyet

Merhaba arkadaşlar tarim bakanlığının alımında ösym beni yerleştirdi 2014 yılında baskasinin kredi kartini izinsiz kullanarak kendine yarar sağlamak suçunu işledim mahkeme 1 yıl 10 ay ceza verdi.bunuda 2 yıl dan az olduğu için hagb çevirdi.tarim bakanlığının alımında sonra uyap aklıma geldi.uyaptan kontrol ettim.tarim bakanligi bir üst yazıyla mahkemeden kesinleşme şehrini istemiş.lutfen sizden ricam hukukçu arkadaşlar cevaplar ise sevinirim.1.dosya uyapta kapali görünüyor

2.benim bildiğim katalog suçlardan değil eğer yanlış ise düzeltin

3.denetimim bitmiş.

4.bu hagb benim komisyondan Red yememe sebeb olurmu

5.tarim bakanlığına bu yazıya istinaden mahkeme kesinleşmesi şehrini gonderirmi

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