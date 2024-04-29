KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2024 01:42
Artık Atama yok Düzeyine inecek

Müjde artık iibf cilerin dilenmesine gerek kalmadı.Çünkü kadro fazla açılmayacak.Kamu araçlarının satışıyla başlayan tasarruf kamu personel alımlarındaki kısıntıyla devam edecek. İ. ibf ciler kına yakabilir


Kerem06061
Aday Memur
29 Nisan 2024 01:46

Bu arada aklıma tv lerde Rte ye:" reisim kadro aç reisim b.kunu yerim" diyen ve karakterini yerlere atan mezun öğretmenin söylediği sözler geldi.Bi insan çıkar için karakterini bozmamalı.İibf cilere de önerimdir.Boşverin başka bölümleri kendi ekmeğinize bakın.Başka bölümleri kötülemek size bişey katmaz karakterinizi yerlere atarsınız.Hayatta bi duruşunuz olsun.Ölecekseniz de onurunuzla ölün


Kerem06061
Aday Memur
29 Nisan 2024 01:47

Konu başında yazdığım dilenme olayı tüm iibf cilere değil bazı İ.ibf cileredir.Kapı kapı dolaşıp dilenenlere yani


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
29 Nisan 2024 02:03

hayırdır

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