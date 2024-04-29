Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


29 Nisan 2024 03:03
haftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?
haftalık izinde yurt dışına gidip gelmek istiyoruz bunda bir engel var mıdır ? Belediye personeliyiz.

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