Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


29 Nisan 2024 04:00
Duyduk duymadık demeyin kocam beni burdan tanıştığı evli bir kadınla aldatıyor...

Bir kadinin en büyük düşmanı yine bir kadındır derlerdi de inanmazdım 2 çocuğum var çalışmıyorum ne yapacağımı bilmiyorum çaresizim direk yüzüne söylesem mi yoksa sineye çekip bitmesini mi beklesem ne yapsam biter mi ki bilmiyorum bosansam nasıl yaparım..offf off

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