Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 07:00
sözleşmeli personel İZİN
4-B sözleşmelilerde ilk yıl izin olmaması sebebiyle, 1. yıl dolduğunda 20 gün mü izin yüklenir yoksa 20+20=40 olarak ilk yılın iznide 2. yıla girişle mi verilir ?

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