Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


29 Nisan 2024 09:36
EKPSS

Sınavınız nasıldı ?


hypnose35
Aday Memur
29 Nisan 2024 10:05

42 yasındayım onca sınava girdim ilk defa sınavı yetiştiremedim. tukcede cok vakit kaybettim . genel kültür soruları da oldukca zordu


Ahmet Miraç Kaytan
Memur
29 Nisan 2024 10:28

Süre her zamanki gibi yetersizdi. Lisanstan girdim. Genel kültür zordu. Güncel olaylar sorularının güncellikle yakından uzaktan alakası yoktu. Hepsi en az 100 senelik konulardı. Zar zor yetiştirebildim. Haliyle bazı yanlışlarım da oldu. 60 soru 60 dakika vermek nedir ya? Bu süre tüm adaylar için asgari 90 dakika olmalı. 60 soru 90 dakika en güzeli. Neden böyle yapmazlar ki?

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