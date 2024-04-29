Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


29 Nisan 2024 10:23
EKPSS Sınav Süresinin 60 dk olması hak mıdır?

Değerli arkadaşlar aşağıya ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavların soru sayısı ve sürelerini yazdım. EKPSS'de Soru başına 1 dakika vermek gibi bir saçmalığı ve adaletsizliği neden yaptıkları konusunda bir fikri olan var mı?

EKPSS

60 soru 60 dakika (1 saat)

YKS Grubu:

TYT (Temel Yeterlilik Testi ) 120 soru 165 dakika (2 saat 45 dakika)

AYT (Alan Yeterlilik Testi) 160 soru 180 dakika (3 saat)

YDT (Yabancı Dil Testi) 80 soru 120 dakika (2 saat)

KPSS Grubu:

KPSS P93 (Önlisans) 120 soru 180 dk (3 saat)

KPSS P94 (Ortaöğretim) 120 soru 130 dakika (2 saat 10 dakika)

KPSS P3 (Lisans) 120 soru 130 dakika (2 saat 10 dakika)

Eğitim Bilimleri 80 soru 100 dakika (1 saat 40 dakika)

YDS 80 soru 180 dakika (3 saat)

ALES 100 soru 150 dakika (2 saat 30 dakika)

EKPSS'de engel durumuna göre süre sayısının 80 ila 100 dakika arasında değiştiği de oluyor ancak böyle bir ayrım yapmak yerine herkese asgari 90 dakika (1 saat 30) zaman verilmeli. 60 dakika bırakın cevapları kontrol etmeyi, soruları çözmeye bile yetmiyor. Nitekim dünkü sınavda da öyle oldu. Diğer sınavlarda da süre yeterli denmez ama en azından EKPSS'de yapılan saçmalık yok. Böyle olmamalı.

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