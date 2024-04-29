Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 10:37
cte komisyon içi yer değişikliği

Lütfen bu konuyla ilgili bilgisi olan yazabilir mi? Cte personeliyim komisyon içi yer değişikliği talebim yıllardır personel ihtiyacı nedeniyle reddediliyor ancak adamını bulan yer değişikliği yapıyor. Benim sorum şu itiraz davası açarsam kazanma şansım var mı? Ya da bu konuyla ilgili dava açıp kazanan varsa bana yardımcı olabilir mi?

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