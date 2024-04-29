Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


29 Nisan 2024 11:06
Engelli Memur Kurum Değişikliği

Merhabalar, %96 sürekli engelli raporum var. Cam kemik

hastasıyım.

2 yıldır SGK?da memur olarak çalışıyorum. Asaletim

onaylandı. Yaşadığım şehre dilekçe ile gelmiştim ancak kurumum merkezde ben ise

ilçede yaşıyorum.

Günde iki saat yol sürüyor ve bu durum beni çok yormaya

başladı. Bel ağrım arttı. Skolyozum arttı.

Hem evime hem de tedavi gördüğüm kuruma yakın olması

amacıyla tekrar dilekçe yazma hakkım var mıdır?

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