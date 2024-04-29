Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Nisan 2024 11:25
Yeşil pasaport

2 mayısta memuriyette 10 yılım dolmuş olacak. Kıdem derecem şuanda 4/3. Mayıs ayında 3/1 ine düşermiyim. 15 mayısta ücretsiz izne ayrılacağım işleyiş nasıl bilen var mı yeşil pasaport alabilir miyim


afilun
Memur
29 Nisan 2024 11:41

Ne yazık ki derece kademe ilerlemeleri hemen yansımıyor. Hele ki aynı ay içinde kesinlikle işlenmemiş olur. Ve ücretsiz izin de, izin dönüşü işlenmek üzere kademe derece ilerleme işlemi durur. Bu nedenle sıkıntı yaşayabilirsiniz. 15 Hazirana kadar yıllık izin ya da çalışmaya devam etseniz daha uygun olacaktır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/5 hagb atama red/idari dava açma hk2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Çok acil yarına kadar cevapMemurluktan istifaAkıl sağlığı raporunu, ÇKYS'ye düşmeden alsak sorun olur mu?Yolluk yatmadıSosyologlar hangi sınıftan maaş alır??Alt bölge hazirana kadar redDoktorluktan istifa edip hemşire olmakÜniversite hastanesinden istifa süreci.

Sözlük

Midye baklava 1 Bugün olanlar 4 The Expendables 2012 1 san sebastian cheesecake 1 işkembe çorbası 1 Biber dolgulu yeşil zeytin 1 The Expendables 2014 1 The Expendables 2023 1 The Expendables 2010 1 güne bir fıkra bırak 2

Son Haberler

'Teknoloji bağımlılığı' ile 'siber zorbalık' konuları yeni müfredatta2024 YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladıBakan Işıkhan: Kadın ve genç istihdamında artış sağlayacak politikalar geliştiriyoruzYargıtay Başkanlığı seçiminde 26. turda da sonuç çıkmadıSakarya Gaz Sahası'yla 1,8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanabilecek

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?