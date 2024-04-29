Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 11:41
Kurumlararası Geçiş
Kurumlararası geçiş yapmak istiyorum. 6 yıllık imam olarak Meb e veya başka bir kuruma düz memur olarak geçiş yapmak istiyorum.. Daha önce geçiş yapanlar varsa yardımcı olabilir misiniz en hızlı nasıl olumlu sonuç alabilirim? teşekkür ediyorum

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