Kurumlararası geçiş yapmak istiyorum. 6 yıllık imam olarak Meb e veya başka bir kuruma düz memur olarak geçiş yapmak istiyorum.. Daha önce geçiş yapanlar varsa yardımcı olabilir misiniz en hızlı nasıl olumlu sonuç alabilirim? teşekkür ediyorum

Kurumlararası geçiş yapmak istiyorum. 6 yıllık imam olarak Meb e veya başka bir kuruma düz memur olarak geçiş yapmak istiyorum.. Daha önce geçiş yapanlar varsa yardımcı olabilir misiniz en hızlı nasıl olumlu sonuç alabilirim? teşekkür ediyorum