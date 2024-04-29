Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Nisan 2024 11:42
Kurumlararası geçiş
İyi günler Kurumlararası geçişle diyanetten meve geçmek istiyorum düz memur olarak daha önce geçiş yapanlar varsa yardımcı olabilir misiniz

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