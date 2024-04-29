Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Nisan 2024 12:51
Doğum izni + rapor il dışı

Hocalarım saygılar.eşimin doğum izni pazar 23.59da bitiyor ve pazartesi görevde olmalı.farklı ilden Acilden pazar akşamı giriş yaptırdık ve rapor pazartesi gecesi mesai başlamadan çıktı.bu rapor hastalık iznine çevriliyor mu? Bir de acilden aldığım rapor devam ederken poliklinikte heyet raporu alacağız.(Bazıları sahte rapor muhabbeti, paranızı hak edecek misiniz muhabbeti yapacak-gerçekten sağlık problemi yaşıyor eşim) lütfen saygılı olalım

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