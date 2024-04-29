Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Nisan 2024 13:19
Rapor

45 günlük heyet raporu çalıştığımız hastane tarafından hakem hastaneye yönlendirildi eğer hekim hastaneye gitmezsek bunun yaptırımları neler olur


lDeimosl
Genel Müdür
29 Nisan 2024 14:31

Resmi yazıyla hakem hastaneye yönlendirilmeniz mevzuata uygun bir işlem. İdare raporunuzu izne çevirmeme kararı verip incelenmesini talep edebilir. Bu işlem için ilgili kuruma başvurmak size verilmiş yazılı bir görev emridir ve idare tarafından verilen görevi yerine getirmediğiniz için hakkınızda işlem yapılır.

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