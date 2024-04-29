KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2024 14:02
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Psikoloji) MAAŞ

Aile Sosyal Destek

Personeli (4/B)

(ASDEP) (Psikoloji) net maaşı nedir? ikramiye var mı ? şartlar nasıl ?


mirai3414
Aday Memur
29 Nisan 2024 14:30
kimse kimseye bilgi vermıyor bu platformdan...maaşları soruyorum kaç gündür açık olan konum var. bilgisi olan paylaşmayacaksa ne için kuruldu bu platform o zaman?
Toplam 1 mesaj

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