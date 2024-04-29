Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Psikoloji) MAAŞ

kimse kimseye bilgi vermıyor bu platformdan...maaşları soruyorum kaç gündür açık olan konum var. bilgisi olan paylaşmayacaksa ne için kuruldu bu platform o zaman?

kimse kimseye bilgi vermıyor bu platformdan...maaşları soruyorum kaç gündür açık olan konum var. bilgisi olan paylaşmayacaksa ne için kuruldu bu platform o zaman?