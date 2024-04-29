Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Nisan 2024 14:50
Memur il içi il dışı tayinler.
Mayıs 15inden sonra il içi il dışı tayinler açılır mı?

2ven
Şef
29 Nisan 2024 14:56

görevde yükselme sonucunda atamalar tamamlanınca anca

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