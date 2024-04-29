Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Nisan 2024 15:35
Ücretsiz izin

Merhabalar, 5 buçuk yıllık kadrolu hemşireyim. 3 aylığına ücretsiz izne çıkmam gerekiyor. Hastanenin izin vermeme yetkisi var mı?


afilun
Memur
29 Nisan 2024 16:28

Evet idarenin izin vermeme yetkisi vardır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/5 hagb atama red/idari dava açma hk2024 istifa sonrası atama bekleyenler?KAMUYA GİRİŞTE DİPLOMANIN ASLI ARANIR MI?Çok acil yarına kadar cevap2024/5 atama sms gelmeyenler !Akıl sağlığı raporunu, ÇKYS'ye düşmeden alsak sorun olur mu?Memurluktan istifaYolluk yatmadıSosyologlar hangi sınıftan maaş alır??Alt bölge hazirana kadar red

Sözlük

ziyaretçiler kanalı 1 The Expendables 2023 1 Midye baklava 2 san sebastian cheesecake 2 demokrasilerde çare tükenmez 1 arşak 1 işkembe çorbası 1 çimpe kalesi 1 akasya 1 Biber dolgulu yeşil zeytin 3

Son Haberler

Çok sayıda AB ülkesi Filistin devletini tanıyacakErdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiAltının kilogram fiyatı 2 milyon 450 bin liraya gerilediİsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk verilerErdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?