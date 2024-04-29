Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 15:51
AYM'nin gerekçeli kararının gecikmesi

Merhaba. AYM, lehime hak ihlali kararı verdi ama gerekçeli karar 3 aydır çıkmadı. Normalde 3-4 hafta sürer demişti avukatım. Bu durum normal midir, bilgisi olan var mı?

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