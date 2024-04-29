Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Nisan 2024 15:52
İl içi tayin kısıtlamalar

Merhaba arkadaşlar, bulunduğum ile iller arası tayin ile geleli 8 ay oldu. Daha önce birkaç kişiden duyduğum kadarıyla il içi tayin istemek için bir süre kısıtı yok ancak benim bulunduğum ildeki ilan metninde bulunduğu kurumda 2 yıl çalışmış olmak şartı var sizce şansımı denemeli miyim il içi tayin isteyen var mı aramızda daha önce bilgisi olan varsa bilgi verebilirse çok sevinirim

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