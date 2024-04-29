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Editörler : Lanet


29 Nisan 2024 16:27
Bergen'e kendi Arabesk şarkımı okuttum

Yapay zekanın geldiği nokta gerçekten ürkütüyor...

https://www.youtube.com/watch?v=57u9jT4MdDs&list=PLw9TS7vJXOIHe8WqaA9epKHFP4mKr77jG

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