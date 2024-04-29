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Editörler : oto-danisman-expert


29 Nisan 2024 16:43
Niğde merkezde tayin sebebiyle sahibinden satılık evim var.ilgilenen olursa link atiyorum.

https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-konut-satilik-sahibinden-satilik-daire-bor-yolu-bahcesehir-sit.yeni-avm-arkasi-1159249787/detay?utm_source=paylas&utm_medium=ilan_detay&utm_campaign=sahibinden_paylas&utm_content=174536269

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