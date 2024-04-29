Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Nisan 2024 16:53
Gelin İstanbul'a gelin

9 yıldır kahrını çekiyoruz hala da devam ediyor. Bugünden itibaren ikinci bir Emre kadar 12/12 hadi bakalım. Hayat pahalılığı , trafiği osu busu yetmiyor bir de bu 12/12 ler çıkıyor. Herkes gelsin kardeşim ömrü hayatı boyunca doğunun da batının da küçük ilinde çalışıp anca tv den İstanbul?daki haberleri izleyenler , bekliyoruz sizi kollarımızı açıp.

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