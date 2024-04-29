Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Nisan 2024 17:20
Öğrencinin ortak sınav sonucu yok

Sayın meslektaşlarım bugün ortak sınav sonuçları açıklandı ancak bir öğrencinin puanı görünmüyor, öğrenci sınava girdiğini ve cevap anahtarını kodladığını söylüyor, sınavda görevli öğretmene sordum o da aynını söyledi, öğrencinin sınav sonucunun olmama sebebi ne olabilir?


Enkidu1
Memur
29 Nisan 2024 19:14

Hocam sizde yine bir öğrenci var şükredin, bende tam 7 kişi bu şekilde. Sanırım optikleri unutulmuş.

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