KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2024 17:38
Öğretmen arkadaşlar yorum yapar mısınız

Arkadaşlar Fizik mezunuyum.Daha önce stajyer gibi dershanede birebirlere girdim.Ama kurucu Derslere sokmadı.Bende bıraktım.Sonra sağlık meslek lisesinde çalıştım.Sigortam az yatıyordu,maaş azdı,müdür mobingi yüzünden ayrıldım.Kredi kartı borcum var diye markette işe girdim.Ömür boyu burada çalışmak istemiyorum.İşimi sevmiyorum,sosyal hayat yok.

İşten gelince hergün 2 saat alan çalışıp 3 soru bankasından soru çözüyorum.Dershanelere okullara başvuru yapıyorum.Dershanede yapabilir miyim bilmiyorum.Bana ne önerirsiniz

Çok Yazılan Konular

2024 sınıf öğretmenliği atamalarıLütfen bana akıl verinsağlık bakanlığında çalışan sosyologlar...

Sözlük

akasya 1 The Expendables 2012 1 san sebastian cheesecake 3 The Expendables 2014 1 işkembe çorbası 1 çimpe kalesi 1 güne bir fıkra bırak 2 The Expendables 2023 1 The Expendables 2010 1 demokrasilerde çare tükenmez 1

Son Haberler

Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur toprağa verildiVeterineri şehit edip, Ankara'da bombalı saldırı yapan teröristlerin paramotoru bulunduArama çalışmalarında Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldıBirecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa ettiBorsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?