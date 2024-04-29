Mezun olduğum bölmün nitelik koduyla alım yoksa ne yapmalı?

Yönetim Bilimleri mezunuyum. Bu bölümden mezun olmanın nitelik kodu 4499muş. 2022 alımlara baktığımda sadece bir yer 4499 kodla almış. Buna göre bakınca moralim bozuldu. Sadece 4499lu yerlere mi başvurabiliyorum alternatif kodlar ne olabilir bilgi veren olursa çok sevinirim.

Yönetim Bilimleri mezunuyum. Bu bölümden mezun olmanın nitelik kodu 4499muş. 2022 alımlara baktığımda sadece bir yer 4499 kodla almış. Buna göre bakınca moralim bozuldu. Sadece 4499lu yerlere mi başvurabiliyorum alternatif kodlar ne olabilir bilgi veren olursa çok sevinirim.