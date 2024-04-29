Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Nisan 2024 18:25
KHK ' LI OLUP İŞ ARAYAN ARKADAŞLARIN DİKKATİNE

ARAÇ DEĞER KAYIPLARINI TAKİP EDEN DANIŞMANLIK VE HUKUK ŞİRKETİMİZDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE TÜRKİYE GENELİ SAHA PERSONEL ALIMI YAPMAKTAYIZ ÖNCELİĞİMİZ KHK LI OLUP İŞ ARAYAN ARKADAŞLARIMIZDANDIR. aranılan şartlar (B sınıf ehliyeti ve diksiyonu iyi olsun yeterli)LÜTFEN CV GÖNDERİNİZ SİZE DÖNÜŞ YAPALIM [email protected] adresine iletin


ahmetvefa
29 Nisan 2024 18:26

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