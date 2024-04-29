Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Nisan 2024 18:33
ile göre maas

arkadaslar bütün maasların aynı olması sizce haksızlık değil mi kiraların 2 lira olduğu sehirlerde görev yapan memura 10 lira olduğu memur aynı maası alıyor simdi diyeceksiniz ki ne fark eder kirası 10 lira olan sehirde görev yapan memura fazla maas verse ev sahipleri ona göre kira belirler bunu kimseye duyurmadan yapabilir nasıl fikir ama


Bozkurtbakışlı
Şef
29 Nisan 2024 18:35
Dahice bir fikir...

baykuş123
Memur
29 Nisan 2024 18:49

O kiranın 2 lira olduğu yere de tayin istemek bir seçenek bunu da deneyebilirsiniz.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
29 Nisan 2024 18:55

Ben en pahali ilde en lux yerlerde calisayim, bana yuksek maaş versinler.

İsteyen Allah'in dagında, mezrasinda hic veya hiçe yakın kira ödeyerek daha az maaşla çalışabilir.

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