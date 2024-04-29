Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Nisan 2024 18:34
Tayin meselesi hakkinda bakanlik

Arkadaslarn simdi ben KTB afyona guvnlik atandimda 4 yil sonra bursaya tayin isteyerek gelebilirmiyiim cokmu zor.. Cnku bursada bos yer olcakta flnda fln? Bilgisi olan lutfen yardimci olsun tayin meselesi hakkinda

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