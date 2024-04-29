Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Nisan 2024 18:46
Bilen biri lütfen yardımcı olsun

Doğum nedeniyle ücretsiz izindeyim. 3 yılımı tamamladım. Eş durumu tayini isteyebilir miyim? Ücretsiz izini bozdurup tayin isteyip rapor alabilir miyim? Nasıl bir yol izlemeliyim

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