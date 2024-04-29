Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Nisan 2024 19:27
İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ EŞ DURUMUNDAN TAYİN

İyi günler ben Mersin İl Ticaret Müdürlüğünde memurum eşim de İzmirde üniversitede memur eş durumundan İzmire tayin olma durumum var mı olursa ne zaman olur bilgisi olan var mı şimdiden teşekkürler

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