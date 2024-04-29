Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Nisan 2024 20:07
Yedek Subaylık görevini icra edenler 64. madde kapsamında 8 yıl hesabında dikkate alınır mı?

Merhabalar,

Askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Bu görev 657 saylı kanunun 64. madde de belirtilen "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü çerçevesinde değerlendirilir mi ? Bu konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir görüş varsa paylaşırsanız sevinirim.

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