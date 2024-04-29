Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Nisan 2024 20:35
Emekli olan eş dolayısıyla tayin

Merhaba arkadaşlar.Erkek arkadaşım eyt ile bu ay emekli olacak.Biz nikahı yazın düşünüyoruz. Emekli olup aynı iş yerinde calismaya devam edecek. Emekli olursa ağustosta eş durumundan tayin isteyebilir miyim?

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