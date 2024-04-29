Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Nisan 2024 20:36
Hasta yatış onamları

Arkadaşlar hasta yatış onamı almak kimin görevi hemşire mi alır doktor mu bu konuda yönetmelik var mı hastane mi belirler


Qwerty63
Aday Memur
29 Nisan 2024 20:42

Sekreter


aysst
Aday Memur
29 Nisan 2024 20:52

Sekreter yoksa

Toplam 2 mesaj

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