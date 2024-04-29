Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 20:42
Kültür turizm bakanlığı

Son alımda tebligat alan var mı arkadaşlar 1629 alım olan süreç ne durumda bilgisi olan var mı ?

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