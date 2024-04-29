KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2024 21:26
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİNE ATANANLAR

2023 2 yerleştirmesi ileZonguldak il özel idaresine atanan arkadaşlar, kurumdan haber aldınız mı ? Ben hala haber alamadım neden bu kadar uzun sürdü bu güvenlik soruşturması anlamadım

Çok Yazılan Konular

İç işleri bakanlığı personel alımıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Artık Atama yok Düzeyine inecekHagb'li olup da Atanan?sözleşmeliyken yeni puanla merkezi atamaya yerleşmekSağlık Kurulu Psikiyatri HakkındaKpss 2024Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Psikoloji) MAAŞçevre şehircilik ve karayolları alımı asil atanan istifa ederse yedek çağırılır mı?

Sözlük

Biber dolgulu yeşil zeytin 3 demokrasilerde çare tükenmez 1 ziyaretçiler kanalı 1 güne bir fıkra bırak 2 The Expendables 2012 1 akasya 1 san sebastian cheesecake 4 The Expendables 2010 1 arşak 3 Midye baklava 2

Son Haberler

Bakan Fidan: İsrailli yetkililer vicdanlarda çoktan mahkum edildilerAkraba ziyaretine giden kadın balkondan düşerek öldüDezenformasyon Bülteni'nin 124. sayısını yayımladı31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandıEnflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?