Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 21:31
Disiplin soruşturması

Merhaba arkadaşlar amirlerimizin hakkımızda açmiş olduğu disiplin soruşturmalarında ceza verilmesine yer olmadığına kararı aldığımızda yada idare mahkemeleri tarafından bozulan disiplin sorusturmalarimiz neticesinde açılan gereksiz soruşturma nedeniyle oluşan üzüntüden kaynaklı hukuk mahkemelerine idareye yönelik tazminat davası açılabilir mi ?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
29 Nisan 2024 21:45

hiç gülesim yoktu Allahda seni güldürsün gardaşım

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