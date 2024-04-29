KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Nisan 2024 21:38
2023 2 Güvenlik Soruşturması

Merhaba arkadaşlar , bu aradta kalmak gerçekten çok zor , ben 2023 2 yerlestirmesiyle Zonguldak il özel idareye atandım , 20 ocak gibi yanlış hatırlamıyorsam evrakları teslim ettim ancak hala güvenlik soruşturması devam ediyor , benim gibi bekleyen çok var mı ?

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