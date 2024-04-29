Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 22:01
Chp'ye önerim 1 Mayıs'ta İliç Soma Çorlu tişörtleri ile yürüyüş

Çorlu Soma İliç maden ve tren kazaları ile yürüyüş yapmak gerek.

Pankart ve tişörtlerle yapılan yürüyüş ses getirecektir.

Üstelik Suudilerin yaptığı Atatürk karşıtı kupa kararına da cevap verilmiş olur.

Atatürk tişörtleri ile katılım sağlanması küresel bir mesaj olabilir.

Suudi sermayeli ticarete de cevaptır.

İsteyen Filistin tişörtü de ekleyebilir.

Lawrance de olur Ebu Cehil de

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