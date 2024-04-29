Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Nisan 2024 22:02
Geri döner misin?

Depremden sonra deprem bölgesinden tayini çıkan herkese eski yerine dönme için bir atama hakkı verildi. Kimler tercih edecek?


leonidas_cog
Şube Müdürü
29 Nisan 2024 23:08

Hocam ne diyeceğimi bilemiyorum, bu bakanlığın plansız programsız işleri yordu, üzdü, bıktırdı, madem böyle bir durum vardı , neden 45 bin atamanın çoğunu deprem bölgesine yaptılar , ve bu arkadaşlar daha bu eylülde göreve başladılar, ben uzun zamandır memleketime dönmek için uğraşıyorum, 3+1 atananlar, geri dönüş hakkı verilenler derken, il dışına birşey kalmayacak, bari becayis gelse

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