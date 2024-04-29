Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Nisan 2024 22:45
İLK MESAİ GÜNÜ

Merhaba arkadaşlar

Girdiğim ilk ve tek kpss sınavı ile sözleşmeli personel olarak atandım. Henüz güvenlik arşiv araştırması durumundayım fakat yazılanları çizilenleri görünce iyi mi ettik kötü mü ettik bilemedim. Yaş 32, 3900 gün doldurdum Özel sektör de. Birazda olsa belki rahat ederiz diye bindik bi alamete ama :) bakıyorum da amiriydi,müdürüydü,torpillisiydi, kıdemlisiydi,sözleşmeliydi kadroluydu sayenizde düşünüp duruyorum şimdiden :) Sanki ilk defa bir iş hayatına başlıyormuşum gibi hissettim :) Şoför olarak yerleştik ama ne yaparım ne ederim hiç bilmiyorum ? Ne yapmamız lazım ilk vakitler tecrübeli, pardon :) kıdemli arkadaşlar fikir verebilir mi veya kendi ilk günlerinden örnekler :)


mirai3414
Aday Memur
29 Nisan 2024 23:19
valla kim ne derse aldırma derim sonuçta ekmek kazanmaya gideceğiz. işini yap geç hocam en temizi... millettin söylediklerine takılırsak ömür bitmez iş hayatında da sivil hayattada :)
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