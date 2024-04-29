toyota 2015 1.6 otomotik lpgli araçta bulunamayan sebep

Araba d de iken devir saati 2 3 arasında hız 30 40km/s fakat vites 4 5 leri görüyor ve araba göğüslüyor. kendiliğinden düşmüyor. Bu yüzden göğüsleme yapıyor. Araç arıza lambasını da yakmıyor. orjinal buji Bobin boğaz kelebeği taktırıp temizledim.lpg ayarı yaptırdım. ama nafile araç seyir halinde yavaşlayınca gaz verince vites düşürmüyor.4 5 viteste 40km hızda. çözümü veya sebebi nedir. lütfen yardım.

Araba d de iken devir saati 2 3 arasında hız 30 40km/s fakat vites 4 5 leri görüyor ve araba göğüslüyor. kendiliğinden düşmüyor. Bu yüzden göğüsleme yapıyor. Araç arıza lambasını da yakmıyor. orjinal buji Bobin boğaz kelebeği taktırıp temizledim.lpg ayarı yaptırdım. ama nafile araç seyir halinde yavaşlayınca gaz verince vites düşürmüyor.4 5 viteste 40km hızda. çözümü veya sebebi nedir. lütfen yardım.