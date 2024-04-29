Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Nisan 2024 23:29
399 ile 677 eş durumu

Herkese merhaba.

Ben 399 kapsamında yeni atanan biriyim.

Eşim ise 7-8 senelik memur. Benim göreve başlama tarihim haziran başı gibi görünüyor. Eş durumu en erken ağustos Eylül aylarında. Ben zaten yeni memur olduğum için isteyemiyorum. Ancak eşim isteyebiliyor mu? Devlet ya bırakırsam diye belli bir zaman geçmesini istiyor mu? Böyle yeni atanan eşinin yanına 1-2 ay içinde eş durumu tayin olan var mı?


Mehmetyorucek
29 Nisan 2024 23:31

657*

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