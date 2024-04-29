Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Nisan 2024 23:30
Farklı ilden gelecek olmama rağmen acilen kuruma çağırılıyorum

Tarim orman bakanlığı atamasi ile atandım.Cuma günü uets ile tebligat geldi ve aynı zamanda atandığım kurumdan aranıp size tebligat yolladik pazartesi kurumda olun dendi.Atandigim il ile ikamet ettigim il farklı ve tebligatta bu durumda olanlar için 15 gün süre hakkı olmasına rağmen neden çalıştığım kurumdan alel ecele çağırılıyorum bilgisi olan var mi ?

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