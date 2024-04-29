KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


29 Nisan 2024 23:39
Samsun pmyo Önsağlık komisyonu nasıl?

Samsun'da ilk kez giricem, daha önceden girenler varsa komisyon nasıl, iz konusunda çok sıkıntı çıkarıyolar mı? 2 kere arnavutköyde girdim, kolumda 7 cmlik bi iz var zar zor geçirdiler ama ikisinde de geçtim sonuç olarak, Samsunda sıkıntı yaşar mıyım?

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